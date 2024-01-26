Стали известны стартовые пятерки на Матч звезд НБА. Леброн получил рекордный в истории 20-й вызов

Западная конференция Леброн Джеймс («Лейкерс»), Никола Йокич («Денвер»), Кевин Дюрэнт («Финикс»), Лука Дончич («Даллас»), Шэй Гилджес-Александер («Оклахома») Восточная конференция Яннис Адетокумбо («Милуоки»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия»), Джейсон Тейтум («Бостон»), Тайриз Халибертон («Индиана»), Дэмиан Лиллард («Милуоки»).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Боссы саудовской лиги хотят сохранить Бензема, даже если потребуется смена клуба. Чтобы вернуться в Европу, нужно огромное снижение зарплаты
- Шон О’Мэлли: «Махачев – чертовски страшный парень. Мне приснился кошмар, что я должен был драться с ним»
- Долль, Кюн, Наврат, Пройс и Фойгт вошли в состав сборной Германии на чемпионат мира в Нове-Место
Свежие комментарии