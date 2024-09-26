Член Совфеда предложил давать льготы для поступления в вуз школьницам с детьми

Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов заявил, что написал письмо главе Минобрнауки России Валерию Фалькову с предложением считать наличие детей индивидуальным достижением при поступлении в вуз для женщин, родившим ребенка в течение года до подачи документов в высшее учебное заведение.