Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 983 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Мельник
    Да , мелкий Петросян ! За Брюханову уже много сказано , теперь она третьим беременна ! ( почти по Библии - плодитесь ...Евгений Петросян ...
  • Eduard
    Арестуйте Байдена,его шайку,демократов и все деньги их конфискуйте!"Немыслимые траты...
  • Eduard
    Пусть дрейфует,её ждет судьба "Титаника"!Руководство Армен...

Лживые ВСУ. Киев обманывает 18-летних новобранцев ради "пушечного мяса". Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Лживые ВСУ. Киев обманывает 18-летних новобранцев ради "пушечного мяса". Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Командиры частей включают "непонятки" и говорят, что ничего не знают о крупных выплатах новобранцам.Преступный киевский режим уличили в обмане 18-летних украинских новобранцев, которых ложью завлекают в украинскую армию по программе "Контракт 18-24".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх