Командиры частей включают "непонятки" и говорят, что ничего не знают о крупных выплатах новобранцам.Преступный киевский режим уличили в обмане 18-летних украинских новобранцев, которых ложью завлекают в украинскую армию по программе "Контракт 18-24".
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