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Чего ждать от магнитных бурь 31 октября 2023 года: как закончится месяц

Чего ждать от магнитных бурь 31 октября 2023 года: как закончится месяц

Чего ждать от магнитных бурь 31 октября 2023 года: как закончится месяц Евгения КомароваПоследние дни октября 2023 года проходят «под знаком» затяжной магнитной бури.

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