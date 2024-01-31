Некому спасать Зеленского, финал обнальщиков и трагедию в Якутске: новости к утру 31 января

Царьград Самара продолжает следить за новостями региона и мировыми событиямиЖелающих становится все меньше После сообщений об отставке Валерия Залужного с поста главкома ВСУ Украины выяснилось, что желающих возглавить вооруженные силы нет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии