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Эксперт рассказала россиянам, как бороться с избытком гормона стресса

Эксперт рассказала россиянам, как бороться с избытком гормона стресса

Кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог Наталья Михайлова в беседе с Life.ru объяснила, что справляться с нервными моментами людям помогает специальный гормон – кортизол, однако, когда его становится слишком много, организм начинает сбоить.

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