👍 В парке имени Гагарина проходит акция волонтерской организации «Весточка из Крыма» В рамках мероприятия из сублимированных овощей собственного производства волонтёры готовят борщ и гороховый суп.
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👍 В парке имени Гагарина проходит акция волонтерской организации «Весточка из Крыма» В рамках мероприятия из сублимированных овощей собственного производства волонтёры готовят борщ и гороховый суп.