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Вести Севастополь

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Оператор «Ската» с позывным «Призрак» — о работе в приграничье

Оператор «Ската» с позывным «Призрак» — о работе в приграничье

Старший оператор БПЛА «Скат» с позывным «Призрак» рассказал о работе в приграничной зоне. Разведывательные беспилотники сегодня стали одним из ключевых инструментов на передовой.

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