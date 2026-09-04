Оператор «Ската» с позывным «Призрак» — о работе в приграничье

Старший оператор БПЛА «Скат» с позывным «Призрак» рассказал о работе в приграничной зоне. Разведывательные беспилотники сегодня стали одним из ключевых инструментов на передовой.
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