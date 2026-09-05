Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов сравнил эпизоды с назначением пенальти в пользу армейцев в матче с «Зенитом» (2:1) и неназначением 11-метрового в пользу сине-бело-голубых.