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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игдисамов о неназначении пенальти за удар в лицо Соболеву: «Может, посчитали, что Рейса подтолкнули. Там и локтя не было, ладонь. Я путаюсь в этих трактовках. Так решили – значит, так»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов сравнил эпизоды с назначением пенальти в пользу армейцев в матче с «Зенитом» (2:1) и неназначением 11-метрового в пользу сине-бело-голубых.

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