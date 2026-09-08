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ВЭБ.РФ 10 сентября начнёт сбор заявок на облигации объемом от 50 млрд рублей

ВЭБ.РФ 10 сентября начнёт сбор заявок на облигации объемом от 50 млрд рублей

Облигации будут доступны только квалифицированным инвесторам, номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей, купонный доход зависит от индекса RUONIA и спреда до 200 б.

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