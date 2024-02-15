Владельцы Apple Vision Pro захотели избавиться от устройства

Первые пользователи очков Apple Vision Pro начали избавляться от девайса. Среди основных причин недовольства устройством владельцы очков называют головную боль и укачивание, которые появляются при использовании девайса.
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