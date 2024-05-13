Матвиенко высказалась о представлении кандидатуры Лаврова на пост главы МИД

Представление на пост главы МИД России кандидатуры Сергея Лаврова является подтверждением преемственности внешней политики и продолжения независимого курса страны, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии