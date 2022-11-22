Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

88 подписчиков

«Сент-Луис» выиграл 7 матчей подряд после серии из 8 поражений. Это рекорд НХЛ

«Сент-Луис» выиграл 7 матчей подряд после серии из 8 поражений, это рекорд НХЛ. Сегодня «Блюз» справились с «Анахаймом» (3:1) в домашнем матче в рамках регулярного чемпионата.

Вернуться к статье
80K мнений525 репостов

Картина дня

наверх