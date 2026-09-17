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RT Russia

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Отражена массированная атака на регионы: за ночь над Россией перехвачен и уничтожен 641 украинский БПЛА

Отражена массированная атака на регионы: за ночь над Россией перехвачен и уничтожен 641 украинский БПЛА

В ночь на 17 сентября силы ПВО сбили 641 украинский БПЛА над Россией, сообщило Минобороны. В Ростовской области повреждены жилые дома, хозпостройки и трансформаторная подстанция, в Ярославской — НПЗ, многоквартирные дома и автомобили.

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