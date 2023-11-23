Союз журналистов призвал наградить погибшего корреспондента Максудова

Союз журналистов России выступил с предложением наградить погибшего при атаке украинского беспилотника в Запорожской области корреспондента телеканала "Россия-24" Бориса Максудова, заявил в беседе с РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.
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