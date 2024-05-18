Евросоюз ужесточил правила перевозки животных из России и Белоруссии

Евросоюз ужесточил ввоз домашних животных из России и Белоруссии из-за "неэффективной реализации антирабических требований": теперь при ввозе кошек и собак будут требоваться тесты на антитела к бешенству.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии