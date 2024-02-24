Депутат Журова предрекла лишение Латвией гражданства участников "Игр будущего"

Олимпийская чемпионка 2006 года и депутат Госдумы Светлана Журова в интервью "Матч ТВ" заявила, что хоккеисты команды Baltic Select, которые выступают на "Играх будущего", могут лишиться по решению властей Латвии не только профессиональной лицензии, но и гражданства.
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