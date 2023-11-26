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Ванилла SU

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Новомодное явление пластической хирургии или реальный способ добиться модельной внешности?

Новомодное явление пластической хирургии или реальный способ добиться модельной внешности?

﻿﻿Пластическая хирургия – настоящий модный тренд, который с каждым годом становится все популярнее. Так, в последние несколько лет в косметическом мире появилось множество хирургов, которые не только обещают вернуть вам моложавый вид, но и превратить его в произведение искусства – лицо богатой девушки (в России есть аналогичный термин).

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