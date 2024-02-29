На "Играх будущего" готовятся к финалу в четырех дисциплинах

Известия/Павел Волков К грандиозным финалам сразу в четырех дисциплинах готовятся сейчас в Казани. Сегодня станут известны чемпионы "Игр Будущего" в фиджитал-версиях баскетбола и BMX – это трюки на велосипеде, а также спортивном программировании и гонках дронов.
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