52% финских компаний оценивают свое финансовое положение, как «очень или достаточно хорошее» — рассказали на днях статистики гордой страны, которая стремительно закрывает границы с Россией, отказалась, как Болгария и Польша платить за сырье «Газпрома» в… «Это всё Путин перед выборами»: Опубликованы причины проблем экономики Финляндии .