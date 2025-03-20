ГП признала нежелательным в РФ германское «Общество внешней политики»

Генпрокуратура РФ признала нежелательным в России «Немецкое общество внешней политики»*, с начала проведения специальной военной операции члены организации призывают поддерживать киевский режим и увеличивать санкционное давление на РФ, сообщили в ведомстве.
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