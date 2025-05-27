Кнопка затвора за 100к) Замена стекла на iPhone 16 Pro Max

﻿﻿Сегодня я расскажу вам, как Apple добилась продаж iPhone, добавив кнопку на корпус телефона. И как починить сломанный дисплей этого удивительного оружия, не тратя на это всю зарплату) Но сначала контекст) на дворе 2025 год, курс доллара США достиг 78 рублей, а последняя модель iPhone продается на рынке менее чем за 100 000 рублей.