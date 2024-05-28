Дело об убийстве жителя Тазовского родственником из Подмосковья дошло до суда

Житель Подмосковья предстанет перед судом за убийство родственника в Тазовском. Обвиняемый пытался скрыться, но был задержан на границе с другим государством, сообщило следственное управление СКР по ЯНАО.
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