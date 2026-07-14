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«Многие даже не знали, кто их мама»: почему Анжелика Агурбаш десятилетиями оберегала детей от славы и лишь теперь рассказала об их жизни

«Многие даже не знали, кто их мама»: почему Анжелика Агурбаш десятилетиями оберегала детей от славы и лишь теперь рассказала об их жизни

Анжелика Агурбаш неожиданно для многих впервые настолько подробно заговорила о своих детях. В новом интервью от 14 июля 2026 года она не только сообщила, что старший сын Никита сделал предложение своей избраннице, но и рассказала о том, как сложились судьбы всех троих детей — людей, которые долгие годы почти не появлялись рядом с известной матерью […] .

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