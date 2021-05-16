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Онищенко назвал дезинформацией слова Малышевой о масках

Онищенко назвал дезинформацией слова Малышевой о масках

По мнению Геннадия Онищенко, маски дают защиту от коронавируса Депутат Госдумы, экс-главный санитарный врач страны, академик РАН Геннадий Онищенко не согласился с заявлением телеведущей Елены Малышевой о неэффективности масок против коронавируса.

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Sergey Pinaev
А сказано то правильно. А роспотребнадзор пускай булки считает и не лезет в медицину. туда и так уже примазалось здравоохранение!!!

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