В Петрозаводске 11 декабря пройдут массовые проверки водителей на трезвость

Профилактическое мероприятие «Контроль трезвости» пройдет сегодня в карельской столице. Как рассказали в ГИБДД Петрозаводска, за 11 месяцев в городе произошло 12 дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в которых 4 человека погибли, 16 получили травмы.