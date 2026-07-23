Герметики для дерева: как выбрать надёжную защиту для древесины

Древесина — это живой, дышащий материал, который, несмотря на свою красоту и экологичность, подвержен множеству разрушительных факторов: влаге, перепадам температур, ультрафиолету, плесени и насекомым-вредителям.
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