Появились новые подробности скандала с Рэдукану

Разговоры о бывшем члене оценочных комиссий Татьяне Рэдукану, показывающие, что она была связана с коррупционными схемами, организованными Иланом Шором и Вячеславом Платоном, были извлечены из телефона, приписываемого Платону.
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