Хәния Фәрхинең сеңлесе: 9 ел үтте... Ә күз яшьләре һаман да кипми - «Шәһри Чаллы»

27 июль - Татарстанның халык артисты Хәния Фәрхинең мәңгелеккә күчкән көне. Сеңлесе Фирүзә Ибәтуллина хәтирәләре белән уртаклашты(Казан, «Татар-информ», «Шәһри Чаллы», Зөлфия Галим) Сеңлесе Фирүзә Ибәтуллина хәтирәләре белән уртаклашты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии