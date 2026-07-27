НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Хәния Фәрхинең сеңлесе: 9 ел үтте... Ә күз яшьләре һаман да кипми - «Шәһри Чаллы»

Хәния Фәрхинең сеңлесе: 9 ел үтте... Ә күз яшьләре һаман да кипми - «Шәһри Чаллы»

27 июль - Татарстанның халык артисты Хәния Фәрхинең мәңгелеккә күчкән көне. Сеңлесе Фирүзә Ибәтуллина хәтирәләре белән уртаклашты(Казан, «Татар-информ», «Шәһри Чаллы», Зөлфия Галим) Сеңлесе Фирүзә Ибәтуллина хәтирәләре белән уртаклашты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии