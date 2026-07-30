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Атака на КТК! У нефтяного терминала в Черном море пострадали два танкера

Атака на КТК! У нефтяного терминала в Черном море пострадали два танкера

КТК сообщил об атаке БПЛА на два танкера у своего терминала в Черном море Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил об атаке беспилотных летательных аппаратов на еще два танкера в районе своего морского терминала в Черном море.

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