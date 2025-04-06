Макгрегор предостерег США от наращивания военной мощи на Ближнем Востоке

Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети Х предостерег Вашингтон от наращивания военной мощи на Ближнем Востоке, задавшись вопросом о том, сколько американцев помнят последствия предыдущих "военных фиаско" Соединенных Штатов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии