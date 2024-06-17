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Russian President Vladimir Putin to travel to North Korea to meet with Kim Jong-un

Russian President Vladimir Putin to travel to North Korea to meet with Kim Jong-un

Russian President Vladimir Putin travels to North Korea on Tuesday for a two-day visit to meet with North Korean leader Kim Jong-un as the two countries strengthen military ties amid Russia's ongoing war in Ukraine.

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