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«Трава у дома»: история гимна российской космонавтики (3 фото + 9 видео)

«Трава у дома»: история гимна российской космонавтики (3 фото + 9 видео)

«Трава у дома» — такое название носит широко известный советский хит, гимн российской космонавтики, который продолжает звучать и вдохновлять людей по всему миру спустя долгие десятилетия! Впервые эта песня прозвучала в рамках телепрограммы «Притяжение Земли» в День космонавтики, 12 апреля 1982 года: исполнил её тогда советский и российский музыкант, певец и композитор Владимир Георгиевич Мигуля… Однако хитом композиция стала не сразу: понадобилось время, чтобы «Трава у дома» обрела популярность.

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