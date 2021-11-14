«Трава у дома»: история гимна российской космонавтики (3 фото + 9 видео)

«Трава у дома» — такое название носит широко известный советский хит, гимн российской космонавтики, который продолжает звучать и вдохновлять людей по всему миру спустя долгие десятилетия! Впервые эта песня прозвучала в рамках телепрограммы «Притяжение Земли» в День космонавтики, 12 апреля 1982 года: исполнил её тогда советский и российский музыкант, певец и композитор Владимир Георгиевич Мигуля… Однако хитом композиция стала не сразу: понадобилось время, чтобы «Трава у дома» обрела популярность.