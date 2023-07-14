Врач Горенков назвал болезни, с которыми опасно летать на самолёте

Подниматься в воздух опасно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями вен.Главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике Роман Горенков назвал болезни, с которыми опасно летать на самолётах.
Подниматься в воздух опасно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями вен.Главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике Роман Горенков назвал болезни, с которыми опасно летать на самолётах.
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