Царьград

5 770 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Соловьев
    Надо у Собянина поучиться, кругом платные стоянки, а у него в Серебряном бору нет.Жители Самары про...
  • Lora Некрасова
    Свёкла не растёт круглый год. Просто она хорошо хранится и поэтому купить её можно и летом и зимой.Растёт круглый го...
  • Rabiga Rafikova (Рафикова)
    Гурулев, будучи депутатом Думы, мог поднять этот вопрос в соответствующей комиссии или прямо обратиться в МО. Но он п..."Восстание Спарта...

Врач Горенков назвал болезни, с которыми опасно летать на самолёте

Врач Горенков назвал болезни, с которыми опасно летать на самолёте

Подниматься в воздух опасно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями вен.Главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике Роман Горенков назвал болезни, с которыми опасно летать на самолётах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх