В Ленинградской области сбили 135 беспилотников, в результате атаки повреждены более 50 автомобилей, зафиксированы сбои в электросетях, в Гатчине обломки БПЛА упали на многоквартирный дом.
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