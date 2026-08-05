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В Окуловке завершено следствие по делу о даче взятки должностному лицу

В Окуловке завершено следствие по делу о даче взятки должностному лицу

Как сообщила официальный представитель СУ СК РФ по Новгородской области Анастасия Садриева, завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Московской области, который обвиняется по ч.

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