В финал упражнений на кольцах с результатом 14,533 балла вышел владимирский гимнаст Илья Заика. Ещё один наш спортсмен Савелий Съедин, получил небольшое повреждение во время квалификации.
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