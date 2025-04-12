ВТБ: чаще всего деньги с карт мошенники крадут при помощи фишинга

Другие схемы мошенников — социальная инженерия и NFC-клоны карт. Специалисты предупреждают, что мошенники могут применять эти схемы одновременно ВТБ назвал фишинг самым частым способом кражи денег с банковских карт.
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