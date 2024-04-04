Стихийный аквапарк. Как выглядит затопленный "Изумрудный" в Барнауле

В "Изумрудном" затопленной остаётся ещё одна дорожка В барнаульском парке "Изумрудный" на 4 апреля затопленной остаётся одна дорожка у стадиона "Клевченя", в трёх местах общественной территории воду удалось убрать, а в четвёртом это сделают в ближайшие дни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии