Стихийный аквапарк. Как выглядит затопленный "Изумрудный" в Барнауле

В "Изумрудном" затопленной остаётся ещё одна дорожка В барнаульском парке "Изумрудный" на 4 апреля затопленной остаётся одна дорожка у стадиона "Клевченя", в трёх местах общественной территории воду удалось убрать, а в четвёртом это сделают в ближайшие дни.