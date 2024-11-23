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Закон и Порядок

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Кабинет, в котором Путин достаёт розги: Третье обращение отсюда будет последним

Четверг 21 ноября 2024 года непременно войдёт в историю – как и 24 февраля 2022-го. Если той зимой Россия чётко дала понять всем, что, начав нашу военную спецоперацию, мы непременно будем защищать интересы своего государства с оружием в руках, – то нынешней осенью, первыми в мире испытав в боевых условиях баллистический гиперзвук, предельно ясно объяснили: с нами шутки плохи.

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