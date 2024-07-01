Стало известно об уничтожении опорного пункта ВСУ севернее Работина

Цель поразил мобильный расчет миномета «Василек» Мобильный расчет миномета «Василек» гвардейского полка группировки войск «Днепр» уничтожил опорный пункт ВСУ севернее населенного пункта Работино в Запорожской области.
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