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Касаткина потерпела пятое поражение от Швентек в сезоне, ни в одном из матчей не взяв больше пяти геймов

Восьмая ракетка мира Дарья Касаткина на групповом этапе итогового турнира WTA проиграла лидеру рейтинга Иге Швентек – 2:6, 3:6.

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