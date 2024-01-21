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Ассанж должен сидеть в тюрьме!

Ассанж должен сидеть в тюрьме!

Такер Карлсон навестил Джулиана Ассанжа, чем в очередной раз всколыхнул вяло текущую дискуссию о свободе слова как величайшей западной ценности.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Может с началом Гражданской войны в США, Асссанжа и выпустят. Началом Французской революции тоже было взятие Бастилии и освобождение узников. Собственно, как и везде. Может Ассанж поэтому и не теряет оптимизма. Осталось совсем чуть-чуть.
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