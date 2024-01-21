Ассанж должен сидеть в тюрьме!

Natalija Osminina

Может с началом Гражданской войны в США, Асссанжа и выпустят. Началом Французской революции тоже было взятие Бастилии и освобождение узников. Собственно, как и везде. Может Ассанж поэтому и не теряет оптимизма. Осталось совсем чуть-чуть.