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«Пупок исчез, руки и живот в страшных шрамах»: тело женщины изуродовали неудачной пластикой

«Пупок исчез, руки и живот в страшных шрамах»: тело женщины изуродовали неудачной пластикой

Екатерина Князева продала квартиру ради операции.Екатерина Князева продала квартиру ради операции.Мать двоих детей Екатерина Князева 10 лет уговаривала мужа разрешить ей сделать пластическую операцию, которая в итоге обернулась кошмаром для семьи.

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