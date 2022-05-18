«Пупок исчез, руки и живот в страшных шрамах»: тело женщины изуродовали неудачной пластикой

Екатерина Князева продала квартиру ради операции.Екатерина Князева продала квартиру ради операции.Мать двоих детей Екатерина Князева 10 лет уговаривала мужа разрешить ей сделать пластическую операцию, которая в итоге обернулась кошмаром для семьи.
Екатерина Князева продала квартиру ради операции.Екатерина Князева продала квартиру ради операции.Мать двоих детей Екатерина Князева 10 лет уговаривала мужа разрешить ей сделать пластическую операцию, которая в итоге обернулась кошмаром для семьи.
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