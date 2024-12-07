Захарова прилетела в Екатеринбург, сказав несколько слов о "битом Наполеоне"

Дипломат приняла участие в открытии памятного бюста Александра I6 декабря в Екатеринбурге состоялось открытие памятного бюста Александра I, на котором присутствовала официальный представитель МИД Мария Захарова.
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