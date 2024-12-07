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Захарова прилетела в Екатеринбург, сказав несколько слов о "битом Наполеоне"

Захарова прилетела в Екатеринбург, сказав несколько слов о "битом Наполеоне"

Дипломат приняла участие в открытии памятного бюста Александра I6 декабря в Екатеринбурге состоялось открытие памятного бюста Александра I, на котором присутствовала официальный представитель МИД Мария Захарова.

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Комментарии
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Eduard
Может заткнешся умник?
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14 час.
Eduard
И не оскорбляй императоров ублюдочный лапоть!
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14 час.
Владимир Алтайцев
Заткнись, гнида  голубая  Педуард, мразь бандеровская, плохо  знающая  историю. Я-то правду сказал, а  тебе, педуарду  и возращить нечем, ибо вместо мозгов у  тебя  говно в черепе, лапоть ты  ублюдочный
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14 час.

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