Захарова прилетела в Екатеринбург, сказав несколько слов о "битом Наполеоне"

Владимир Алтайцев

Заткнись, гнида голубая Педуард, мразь бандеровская, плохо знающая историю. Я-то правду сказал, а тебе, педуарду и возращить нечем, ибо вместо мозгов у тебя говно в черепе, лапоть ты ублюдочный