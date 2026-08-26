Психолог Ващенко назвала четыре признака самопожертвования

Привычка постоянно ставить интересы других выше собственных может проявляться через «неприхотливость», неспособность просить о помощи, чувство вины за отдых и раздражение на людей, умеющих отказывать, рассказала «Вечерней Москве» психолог Анна Ващенко.
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