Эдуард Базров о сравнении Камару Усмана и Шавката Рахмонова: «Шавкат моложе, более разносторонний и более мотивированный»

Тренер Шавката Рахмонова Эдуард Базров поделился впечатлениями от боя Камару Усмана и Хамзата Чимаева, а также о возможном бое Чимаева с Шавкатом: «Несмотря на то, что Усман – очень сильный борец, который отлично защищается от прохода в ноги, Хамзат его сумел перевести.