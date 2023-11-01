Эдуард Базров о сравнении Камару Усмана и Шавката Рахмонова: «Шавкат моложе, более разносторонний и более мотивированный»

Тренер Шавката Рахмонова Эдуард Базров поделился впечатлениями от боя Камару Усмана и Хамзата Чимаева, а также о возможном бое Чимаева с Шавкатом: «Несмотря на то, что Усман – очень сильный борец, который отлично защищается от прохода в ноги, Хамзат его сумел перевести.
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