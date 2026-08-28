Русская весна
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Русская весна

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Раскрыто, что Запад хочет от России на самом деле

Раскрыто, что Запад хочет от России на самом деле

Запад готов воевать до последнего украинца не из-за собственной безопасности, а из-за тщетных надежд на разгром России и получение её ресурсов, заявил американский дипломат в отставке Джим Джатрас в эфире YouTube-канала.

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