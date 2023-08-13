Первые хорошие новости с фронтов…

Erl Schweizer

И вот первые после столь страшного кровавого русского упорства хорошие новости с фронтов этой великой войны. Пружину русского терпения, мужественного стояния, жертвенной крепости сжали до предела. Кто-то ответит за всё. По всей строгости русской правды. Стало модным, обычным, рутинным, безнаказанным нести националистический раскол в многонациональном государстве, в Конституции которого черным по белому написано: "Статья 3, 1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Статья 5, 3. Федеративное устройство Российской Федерации основано на ее государственной целостности, единстве системы государственной власти, разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, равноправии и самоопределении народов в Российской Федерации." На деле трэнд важнее Конституции, повально СМИ и социальные сети заполнены выражениями, отождествляющими все российское исключительно словом русский, армия исключительно русская, успехи исключительно русские. Я русский, но убежденный противник националистического чванства, противник и оплевывания других народов, явного и с помощью исключения из идентичности как народов не русской природы.