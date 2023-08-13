Спички - не игрушка

85 749 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Silver Kont
    Странно как-то... Черножопых с российскими паспортами в окрестностях Сочи как саранчи, а в зоне СВО их нет от слова с..."Бойцы не будут т...
  • Вадим Скоробогатов
    Чтож эти НАТЕ так????......ДЕБИЛЫ СЭР....НАТО давно так не...
  • Владимир Алсаев
    Добавлю. ФСБ надо разобраться. Кто это все организовал.Больно как-то все синхронно по всей стране происходят эти случаи."Бойцы не будут т...

Первые хорошие новости с фронтов…

Первые хорошие новости с фронтов…

Автор: Александр Дугин  Трудно себе представить, что будет с обществом и как стремительно вырастет поддержка армии, если нам удастся добиться каких-то серьезных успехов в Харьковском наступлении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
sergo galin
и кто же ответит за всё ? как всегда ответственных не будет
Ответить
13 час.
Erl Schweizer
И вот первые после столь страшного кровавого русского упорства хорошие новости с фронтов этой великой войны. Пружину русского терпения, мужественного стояния, жертвенной крепости сжали до предела. Кто-то ответит за всё. По всей строгости русской правды. Стало модным, обычным, рутинным, безнаказанным нести националистический раскол в многонациональном государстве, в Конституции которого черным по белому написано: &quot;Статья 3, 1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Статья 5, 3. Федеративное устройство Российской Федерации основано на ее государственной целостности, единстве системы государственной власти, разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, равноправии и самоопределении народов в Российской Федерации.&quot; На деле трэнд важнее Конституции, повально СМИ и социальные сети заполнены выражениями, отождествляющими все российское исключительно словом русский, армия исключительно русская, успехи исключительно русские. Я русский, но убежденный противник националистического чванства, противник и оплевывания других народов, явного и с помощью исключения из идентичности как народов не русской природы.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх