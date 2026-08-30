Медведев о планах перейти в пиклбол: «До 37,5 лет буду играть только в теннис – к сожалению, он отнимает слишком много энергии и времени»

Даниил Медведев прокомментировал свои слова о том, что ему стоит уйти в пиклбол. Напомним, он рассуждал об этом по ходу матча первого круга турнира ATP 250 в Уинстон-Сэйлеме, проигрывая 92-й ракетке мира Мартину Дамму (5:7, 3:6).